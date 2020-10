Arrivé chez les Blues de Chelsea en fin de mercato, Edouard Mendy a pour le moment disputer un seul match en Premier League.

Aujourd’hui appelé en équipe nationale du Sénégal, Edouard Mendy s’est blessé lors d’un entraînement. “La Fédération Sénégalaise de Football vous annonce le forfait du gardien de but de la Sélection Nationale Edouard Mendy suite à une blessure à la cuisse droite survenue lors de la séance d’entrainement du mercredi 07 octobre 2020 et après examen médical à l’hôpital de Rabat. Edouard Mendy a d’ailleurs quitté le regroupement cet après-midi pour retourner dans son Club (Chelsea) où il va subir des examens plus poussés”, a écrit jeudi la FSF sur son site internet.