Le président de la Ligue de football professionnel Vincent Labrune sort du silence au sujet de l’affaire Mediapro.

Le boss de la LFP s’est dit « prêt » à « affronter » Mediapro dans les colonnes du JDD. Vincent Labrune demande à Mediapro de « respecter ses engagements », après le non-versement par le groupe sino-espagnol des droits TV lié aux Championnats de L1 et de L2 en octobre. « J’attends d’eux qu’ils respectent leur engagement et qu’au minimum, ils fassent preuve de responsabilité dans le dénouement de la crise qui nous oppose », a indiqué le président de la LFP dans un entretien au Journal du Dimanche.

« En me présentant à la présidence de la Ligue, je savais le contexte général et les risques associés. Et je suis prêt à les affronter. Je savais qu’un tel séisme n’était pas à écarter et qu’une renégociation de ces droits télés était à prévoir », lâche l’ancien président de l’Olympique de Marseille. Avant de poursuivre : « Nous échangeons de façon constructive avec le conciliateur afin de trouver une solution acceptable pour chacune des parties dans le délai le plus court possible. Car du temps, en l’état, nous n’en avons pas ». Pour rappel, Mediapro a remporté en 2018 80% des droits de la Ligue 1 pour 780 millions d’euros par an et a décidé de ne pas verser l’échéance de 172 millions d’euros due début octobre.