Allons-nous voir Luca Zidane évoluer sous les couleurs de l’Olympique de Marseille ? Le fils du légendaire Zizou semble ouvrir grand les portes au club de la cité phocéenne.

«Je suis né à Marseille. C’est un club historique, soutenu par un public incroyable, donc, oui, ça fait rêver. Envie de découvrir la France ? Oui, ce serait spécial car j’y suis né. Dans la famille, on se sent français, il y a eu des contacts dans le passé, pas encore cette saison. Peut-être que le monde du foot espagnol me connait mieux. En France, je suis avant tout le fils de Zinedine Zidane. On ne m’a vu jouer qu’en sélections de jeunes », a déclaré Luca Zidane dans une interview accordée au Journal Du Dimanche.

Pour rappel, le gardien Luca Zidane est sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le club espagnol Rayo Vallecano.

