La liste des joueurs annoncés partants cet été dans l’effectif du FC Nantes est longue comme le bras ! Fous sur les principaux concernés.

Le portier Alban Lafont a été prêté durant deux saisons par la Fiorentina. Le club a levé son option d’achat. Mais Lafont a signifié aux dirigeants nantais son désir d’ailleurs. Thomas Basila va également partir. Le jeune défenseur central a été écarté du groupe pro par Antoine Kombouaré. Il arrive en fin de contrat en juin prochain et pourra donc rejoindre libre le club de son choix. Batista Mendy est également en fin de contrat. Le milieu de terrain français a refusé l’offre de prolongation du FC Nantes. Il partira également libre. Tout comme l’ancien titi parisien Roli Pereira de Sa. Jean-Kévin Augustin, lui aussi ancien du PSG, a également été écarté par Antoine Kombouaré. D’abord pour des raisons disciplinaires, ensuite parce qu’il souffre d’un Covid long. Il sera sur le marché cet été. Enfin, Bridge Ndilu été aussi été écarté par Antoine Kombouaré. Il ne devrait pas avantage être conservé.

Voilà pour les départs quasi certains. Mais la liste ne s’arrête pas là. Randal Kolo Muani est sous contrat jusqu’en 2022, mais est très convoité, notamment en Allemagne et en Angleterre. Il pourrait donc être vendu au mercato. Ludovic Blas est également très convoité, notamment par Lille et Marseille.

Si le club venait à ne pas se maintenir en Ligue 1, de nombreux autres joueurs pourrait faire leurs valises, et non des moindres. On pense à Nicolas Pallois, Pablo Chrivella, Moses Simon ou Jean-Charles Castelletto, notamment !