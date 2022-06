Après une saison très réussi, le FC Nantes ne devrait pas réussir à retenir Ludovic Blas. Forcément, les Canaris explorent les pistes pour son remplaçant.

Ainsi, c’est sur Florent Mollet que Kita et le FC Nantes auraient jeté leur dévolu. Le milieu offensif de Montpellier est quelque peu éclipsé par un certain Savanier et pourrait être tenté d’aller voir ailleurs.

Le Français de 30 ans, plait beaucoup à Kombouaré. Mollet couterait 6 millions d’euros aux coffres nantais.