Le fils du contesté président Waldemar Kita a rappelé que le FC Nantes n’était pas un club à vendre.

Malgré la contestation des supporters, qui ont failli vivre la relégation de leur équipe cette saison, le clan Kita espère bien rester à la tête du FC Nantes. En conférence de presse, Franck Kita a balayé d’un revers de la main le projet de rachat de Mickaël Landreau et de plusieurs entrepreneurs.

« Quand c’est comme ça, il y a toujours des erreurs des deux côtés, il y a eu le déterrement mais aussi l’enterrement, et quand vous voyez votre nom sur un cercueil et que des milliers de personnes vous enterrent, c’est d’une violence que j’ai jamais vue. Donc, si on veut que les choses se calment, il faut faire un mea culpa. Je m’excuse, le président s’excuse, on a fait des choses pas bien, c’est évident, ou on n’aurait pas dû faire certaines choses. Mais essayons d’être constructifs, d’aller de l’avant, le club n’est pas à vendre, on va rester là, autant que ça se passe bien. »