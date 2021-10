Auteur d’un très bon début de saison, Ludovic Blas est incertain pour le déplacement des Canaris à Montpellier, dimanche à 15h.

En plus de Fabio et Corchia, suspendus, le FC Nantes pourrait faire sans Ludovic Blas à Montpellier. L’homme aux six buts en Ligue 1 est incertain, à cause d’une lésion derrière le tibia droit. Antoine Kombouaré, qui s’est présenté ce vendredi en conférence de presse, a également indiqué que le milieu de 23 ans ne s’était pas entrainé depuis deux jours. Il sera testé samedi pour savoir s’il prendra part au voyage des Canaris à Montpellier. En revanche, l’entraineur nantais pourra compter sur le retour de Willem Geubbels.