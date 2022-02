En fin de contrat cet été Fabio devrait prolonger son aventure avec le FC Nantes. Du moins, c’est ce que le joueur espère.

« J’ai envie de rester ici, pour moi et pour toute ma famille. J’adore la ville. Je pense déjà à terminer la saison ici et après, on verra », a explique Fabio, tout en assurant qu’il y a des discussions en cours entre les deux parties.

Pour rappel 9 joueurs du FC Nantes arrivent en fin de contrat cet été, et peu d’entre eux devraient prolonger…