La situation évolue en coulisses au FC Nantes et le clan Kita semble s’éloigner de plus en plus des Canaris.

D’après les informations du journaliste nantais Simon Reungoat, le président Waldemar Kita aurait organisé une réunion pour discuter de l’avenir du club en marge de la rencontre de Ligue 1 face à Strasbourg (2-2) avant la trêve internationale. « Waldemar Kita a reçu discrètement dans ses bureaux de la Beaujoire dimanche Stéphane Ziani (Coach de la réserve en N2) et Samuel Fenillat (Directeur du Centre de Formation) plusieurs heures avant FCN-Strasbourg, a récemment révélé le journaliste d’Hit West Samuel Reungoat. Car tous les formateurs, y compris Pierre Aristouy (U19) et Johann Sidaner (Préformation) sont en fin de contrat en juin prochain et attendent une prolongation, en vain pour l’instant. Des formateurs par ailleurs très agacés des propos de Kombouaré sur les jeunes qui ne seraient ‘pas au niveau’… »

Cette réunion concernant l’avenir des formateurs du FC Nantes donne aussi quelques indices au sujet de la potentielle vente du club dans les prochains mois. Aux dernières nouvelles, une offre de rachat ferme émanant du Collectif Nantais devrait être formulée d’ici la fin de l’année 2021. Affaire à suivre…

