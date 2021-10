Souvent moqué, rarement égalé. La fin de carrière d’entraineur de Domenech porte à rire : Alors qu’il tentait un retour, salvateur, au FC Nantes, il n’a gagné aucun match. Et d’ailleurs, ce passage ne laisse pas vraiment de bon souvenirs à ses anciens joueurs.

« Quand Domenech est arrivé, j’ai dit à ma famille : ‘Ça va être dur pour moi.’ Je savais qu’il ignorait probablement qui était Pedro Chirivella. Pendant trois ou quatre matchs, je n’ai pas joué la moindre minute. Je me sentais mis de côté, j’avais l’impression que je n’avais aucune chance de jouer, je voyais bien à l’entraînement que la relation avec lui n’était pas super. »

« L’équipe ne gagnait pas, et je ne pensais qu’à ça : on va descendre en Ligue 2, et c’est quelque chose que j’aurai toujours en tête ! J’étais malheureux, il n’y avait personne au stade, on était relégables, les coachs défilaient. C’était un cauchemar. Heureusement, le coach a changé » , a confié Pedro Chirivella dans les colonnes de L’Equipe.