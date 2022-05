Après sa victoire face à l’Olympique Lyonnais, le FC Metz peut rêver d’un exploit et accrocher les barrages en fin de saison.

La FC Metz reprend la 19ème place ! La victoire des hommes de Frédéric Antonetti face à l’OL de Peter Bosz permet aux Messins de rester en vie en Ligue 1. C’est leur première victoire depuis le 16 janvier (1 à 0 contre Reims). Condamnés par de nombreux observateurs, le FC Metz n’est pas encore mort.

La pression est sur Saint-Étienne

Les Lorrains sont désormais à 3 points de l’AS Saint-Étienne avec un meilleur goal-average (-30 contre -32 pour l’ASSE). Il reste cependant trois matchs aux Stéphanois contre 2 pour les Messins. Les Verts affrontent l’OGC Nice, le Stade de Reims et le FC Nantes. Si les hommes de Pascal Dupraz s’inclinent à Nice ce mercredi, la fin de championnat risque d’être palpitante.

2 matchs, 2 finales

De leur côté, les coéquipiers de Vincent Pajot reçoivent le SCO Angers le 14 mai à Saint-Symphorien et ils se déplacent le 21 mai au Parc des Princes pour affronter le champion en titre le Paris Saint-Germain.

Les joueurs n’ont pas perdu espoir

“On va essayer de gagner le plus de matchs possible…“

Malgré une saison très compliquée, la victoire face à l’OL a redonné confiance aux Messins. Les hommes de Frederic Antonetti n’ont pas perdu espoir, “On va essayer de gagner le plus de matchs possible et on verra ce que cela donnera“, s’est exclamé Farid Boulaya après la rencontre face à l’OL.

Boulaya nettoie la lunette de Lopette et offre la victoire au Fc Metz ❤️🇱🇻#fcmetz #ol #Ligue1UberEats pic.twitter.com/R6OY6cDTMS — Fc Metz NoLimit ☨ (@fcmetznolimit) May 8, 2022