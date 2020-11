Selon la directrice générale du FC Metz, le transfert d’Habib Diallo a sauvé le club de la crise. L’attaquant sénégalais a quitté cet été le club messin pour s’engager au RC Strasbourg contre 10 millions d’euros.

FC Metz, ou la marque d’ascenseurs préféré de votre marque d’ascenseur préféré. Ces dernières années, les Grenats se sont spécialisés dans le va-et-vient entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Pourtant, cette année, cela pourrait changer. Plaisants à voir jouer, une défense solide et un groupe plutôt bien construit, et voilà que les hommes de Frédéric Antonetti caracolent à la dixième place du championnat.

Mais tout ceci aurait pu ne jamais se produire. Dans des propos relayés par HdM, Hélène Schrub, la directrice générale du club messin, a avoué que le transfert d’Habib Diallo a sauvé le FC Metz de la crise. Rien que ça. « Quand vous construisez le budget en début de saison, qui est de 50 millions d’euros pour le FC Metz cette année (10 de plus que l’année dernière, ndlr), vous avez des recettes, droits télé, merchandising, billetterie, sponsoring, transferts…, et des charges, salaires, logistique… À part un club ou deux, personne n’a un compte d’exploitation avant transfert positif. Dans la construction du budget, il faut donc positionner un montant de recettes que vous estimez raisonnable. Nous avions donc budgété le départ d’Habib Diallo dès le mois de mai. Dans ces conditions, son départ était indispensable au bon fonctionnement du club. »