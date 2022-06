Les Merlus viennent d’annoncer sur leur compte Twitter le nom de leur nouvel entraineur. Il s’agit de Régis Le Bris qui a signé avec Lorient pour trois saisons, soit jusqu’en 2025.

Après avoir annoncé le départ de Christophe Pélissier, hier, le FC Lorient n’a pas tardé et vient d’annoncer son successeur. Régis Le Bris est le nouveau coach des Merlus, et ce pour trois saisons. Le club du Morbihan a choisi un homme qui connait bien le club puisque Régis Le Bris est au club depuis 2012. Il a d’abord été directeur du centre de formation du FC Lorient avant d’entrainer les U17 et d’être champion de France avec eux en 2015 puis de prendre les rênes de l’équipe réserve du FCL jusqu’à la fin de saison dernière.

« Je tiens à vous faire part de ma fierté et de mon immense bonheur d’être nommé entraîneur de l’équipe première du FC Lorient aujourd’hui. Je tiens à remercier les dirigeants lorientais pour la confiance qu’ils m’accordent », a déclaré le nouveau technicien de Lorient.