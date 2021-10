Courtisé par les plus grands d’Europe, Kylian Mbappé semblait malgré tout se diriger vers le Real Madrid. Un deal qui pourrait être brisé par l’arrivée soudaine du FC Barcelone dans les négociations.

Depuis plusieurs mois et un mercato d’été plus agité que jamais, l’aventure de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain semble proche de son terme. En fin de contrat en juin prochain, le joyau français devrait, sauf énorme surprise, quitter la capitale française pour rejoindre l’Espagne et le Real Madrid, l’écurie au centre de ses rêves. Pourtant, ce transfert ne pourrait pas être une partie de plaisir pour le club madrilène qui voit l’arrivée soudaine du FC Barcelone dans le deal. Selon AS, Joan Laporta a pris la décision de s’engouffrer dans cette opportunité XXL. Le président blaugrana considère que les comptes du FC Barcelone seront suffisamment bons l’été prochain afin de s’adjuger les services de Kylian Mbappé. La direction catalane serait prête à poser 90 millions d’euros sur la table pour l’attirer, une somme bien supérieure au 50M€ offerts par le Real Madrid. Capable d’endurer le salaire exorbitant de Lionel Messi pendant de nombreuses années, le Barça serait ouvert à faire de même pour la star française.