Avec de nouveaux accords financiers, le FC Barcelone s’apprête à dégainer sur le mercato et espère trouver le successeur de Sergio Busquets parmi trois hommes : Ruben Neves, Martin Zubimendi et Maxime Lopez.

Récemment, les dirigeants du FC Barcelone ont validé la vente d’une partie de BLM ainsi que de 25% de ses droits TV. Des opérations qui permettent au Barça de récupérer une coquette somme avoisinant les 600 millions d’euros. Une somme qui devrait donner à Xavi Hernandez les moyens de ses ambitions. L’Espagnol semblant en effet vouloir passer à la vitesse supérieure.

D’après les informations révélées par Fichajes, le FC Barcelone ferait du remplacement de Sergio Busquets une priorité absolue alors que Xavi Hernandez lui aurait annoncé qu’il ne comptait plus sur lui la saison prochain. Pour pallier son départ, le Barça serait sur la piste de trois éléments : Ruben Neves, Maxime Lopez et Martin Zubimendi. Dans le même temps, l’écurie catalane espère pouvoir boucler les arrivées de Robert Lewandowski et celle de Raphinha.