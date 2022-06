Révélation de l’année au FC Barcelone, Gavi devrait signer une prolongation onéreuse avec sa formation. Pour éviter tout départ inattendu, une clause libératoire d’un milliard d’euros sera incluse dans son contrat.

Pour sa première saison en professionnel, Gavi a impressionné le FC Barcelone et ses supporters. Avec 47 rencontres disputées toutes compétitions confondues, le milieu de terrain de 17 ans a, malgré son jeune âge, éclaboussé la Liga de son talent. Tellement que Luis Enrique, sélectionneur de la Roja, a été séduit et a décidé de l’appeler avec l’Espagne. Une saison plus qu’aboutie pour un joueur qui s’avance comme étant le renouveau du Barça. Pourtant, sa situation est fragile en Catalogne alors qu’une clause de 50 millions d’euros, incluse dans son contrat, menace l’écurie espagnole d’un départ. Un détail qui devrait être réglé dans les semaines à venir.

Le FC Barcelone – d’après les informations révélées par ESPN – serait sur le point de réaliser un premier gros coup cet été avec la prolongation à venir de Gavi. Les négociations seraient en bonne voie malgré l’intérêt prononcé des Reds de Liverpool et le voir s’inscrire dans la durée en Catalogne est une éventualité de plus en plus probable. Traumatisé par le départ inattendu de Neymar, après que le PSG est levé sa clause de 222M€, le FC Barcelone tente d’inclure une clause libératoire d’un milliard d’euros dans le contrat du jeune espagnol. Un détail loin d’être anodin qui ne gênerait pas l’international espagnol qui souhaiterait prolonger son aventure en Catalogne.