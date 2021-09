Blessé depuis le 8 novembre 2020, Ansu Fati a signer son grand retour à l’entraînement il y a deçà quelques jours. Son retour est attendu dès demain face à Levante et pourrait bien être décisif dans la suite de la saison catalane.

A à peine 18 ans, Ansu Fati est considéré comme l’un des meilleures joueurs du FC Barcelone. Formé à la Masia, le jeune espagnol a percé aux yeux du monde la saison dernière, éclaboussant les pelouses de Liga de son talent. Avec 17 buts et 8 passes décisives en 48 rencontres disputées, il est l’un des joueurs les plus talentueux du Barça. Depuis le départ de Lionel Messi, Ansu Fati est le porte étendard de la direction catalane et le numéro « 10 » qu’il portera désormais dans son dos est le symbole du pari qu’à fait le FC Barcelone. Un pari risqué, le Catalan est en fin de contrat en juin prochain.

De retour de blessure, Ansu Fati devrait, selon les informations du Mundo Deportivo, retrouver les terrains dès demain face à Levante. La nouvelle star de l’équipe blaugrana est de retour.