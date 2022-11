Après les adieux de Gerard Piqué, le FC Barcelone aurait d’ores et déjà obtenu la signature d’Inigo Martinez.

Malgré les arrivées de Jules Koundé et Andreas Christensen, le FC Barcelone reste focalisé sur sa défense centrale. Avec les blessures de plusieurs de ses hommes de confiance Xavi Hernandez s’est retrouvé dans l’obligation de parier sur Eric Garcia et Gerard Piqué. Deux éléments loin d’avoir convaincu en Catalogne et qui ont poussé les Blaugranas à activer une multitude de pistes. Mais alors que le dernier nommé a annoncé sa retraite, la priorité est donné à cette position axiale, avant tout autre chantier. Heureusement, le Barça semble déjà avoir déniché un joueur de choix.

D’après les informations publiées par Sport, le FC Barcelone aurait d’ores et déjà clôturé la signature d’Inigo Martinez. En fin de contrat à l’issue de la saison prochaine, l’Espagnol de 31 ans débarquera l’été prochain pour pallier les adieux de Gerard Piqué et offrir, à Xavi Hernandez, une véritable option de repli.