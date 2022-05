Cible du Manchester United d’Erik Ten Hag, Frenkie de Jong pourrait faire faux bond au FC Barcelone. Un départ envisagé par Joan Laporta en personne qui lui ouvre les portes, prêt à le laisser partir.

Débarqué au FC Barcelone il y a 3 ans, après une saison fantastique du côté de l’Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong a été un gros investissement consenti par l’écurie catalane. Enrôlé pour 86 millions d’euros, le Néerlandais pourrait néanmoins déjà plier bagages. Considéré comme l’une des plus grandes valeurs marchandes au club et loin d’être indiscutable aux yeux de la direction du Barça, le milieu de terrain de 25 ans ne sera pas retenu. Une évidence perçue entre les lignes du dernier discours de Joan Laporta. Le président du FC Barcelone ouvre les portes à un départ. Erik Ten Hag et Manchester United mais aussi le Paris Saint-Germain sont prêts à sauter sur l’occasion.

“On travaille pour que l’équipe soit compétitive. Ce n’est pas facile, on vient d’une situation financière compliquée, on veut changer ça, et là on pourrait faire de grandes signatures. Si on arrive à assainir les finances, on pourra régler toutes les opérations sur lesquelles on travaille. Il faut laisser travailler les dirigeants. Il y a des joueurs qui sont cotés et qui reçoivent des offres. On fera ce qui sera le mieux pour le club. Si nos plans économiques qu’on veut mettre en place fonctionnent, aucun joueur ne sera vendu pour des raisons financières. Sur le terrain, ce sont Xavi et Mateu Alemany qui décident, puis la direction sportive. Moi je ferai ce que disent les professionnels du club”, a confié Joan Laporta, président du FC Barcelone, lors d’une interview accordée à Catalunya Radio.