Arrivé à Liverpool en provenance du Bayern Munich afin de pallier le départ de Georginio Wijnaldum, Thiago Alcantara a débarqué dans une forme étincelante avant d’être cantonné au banc par Jürgen Klopp. Le FC Barcelone compte bien profiter de cette nouvelle opportunité.

Malgré une liste de milieux plus qu’exhaustives (Sergio Busquets, Gavi, Pedri, Nico Gonzalez, Frenkie de Jong…) et des finances en berne, Xavi et le FC Barcelone veulent se montrer ambitieux sur les prochaines périodes de transferts. Selon les informations de SkySport, le nouvel entraîneur du Barça souhaite injecter du sang neuf et l’expérience dans son effectif alors que des jeunes émergent de la Masia. Xavi aurait jeté son dévolu sur l’Espagnol Thiago Alcantara.

Recruté libre par Liverpool en septembre 2020, Thiago Alcantara (30 ans) serait dans l’optique de quitter les Reds au plus vite alors que Jürgen Klopp n’a pas tenu ses promesses de temps de jeu. Une aubaine dont souhaiterait profiter le FC Barcelone qui serait prêt à formuler une offre de prêt dès cet hiver.