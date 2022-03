Au cœur de toutes les tensions alors que Kylian Mbappé reste plus flou que jamais sur son avenir. Si la tendance est à un départ pour le Real Madrid, le FC Barcelone et Xavi Hernandez font une soudaine irruption à l’heure du sprint final.

A quelques mois de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé cristallise toutes les convoitises. Le Parisien, successeur désigné des plus grandes stars du football, est au cœur d’une lutte acharnée entre le club de la capitale, qui tente par tous les moyens de le convaincre de prolonger, et le Real Madrid, écurie de ses rêves. Semé dans un sprint final haletant, le PSG semblait largement devancé par le Real Madrid avant que la course ne se resserre et que le FC Barcelone débarque dans la danse.

Selon les informations révélées par L’Equipe, le FC Barcelone aurait fait une irruption soudaine dans le duel qui opposait le Paris Saint-Germain au Real Madrid afin de conquérir le cœur de Kylian Mbappé. La direction du club catalan aurait informé le PSG de sa volonté de signer le prodige parisien à l’issue de son contrat. Le Barça compte organisé une réunion dans les plus brefs délais entre Kylian Mbappé et Xavi Hernandez afin de discuter du projet que souhaite mettre en place le technicien espagnol. Une nouvelle tentative pour le FC Barcelone qui avait déjà essayé de le recruter en 2017, lorsqu’il explosait aux yeux de tous sous les couleurs de l’AS Monaco.