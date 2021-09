Considéré comme l’un des tous meilleurs à son poste il y a deçà quelques années, Marc-André Ter Stegen n’est plus le portier qu’il était. Un niveau en baisse qui nivelle son statut vers le bas. En quête de liquidités, l’Allemand pourrait être sacrifier par le FC Barcelone.

Depuis quelques saisons, Marc-André Ter Stegen ne répond plus aux attentes placées en lui. L’Allemand n’a plus le niveau qui était le sien et qui lui permettait de rivaliser avec les meilleurs gardiens du monde tels que Jan Oblak, Thibaut Courtois ou Gianluigi Donnarumma. Des contre-performances répétées qui contrarient et agacent la direction catalane. En difficultés financières, le FC Barcelone hésite désormais à se séparer de leur portier avant que ses prestations n’affectent trop sa valeur marchande. Pourtant sous contrat jusqu’en 2025 avec le Barça, l’avenir de Ter Stegen n’est pas assuré, loin de là. Selon Fichajes, l’Allemand de 28 ans serait un fusible crédible pour Joan Laporta.