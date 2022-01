Très actif sur le marché avec la récente signature de Ferran Torres, le FC Barcelone doit également gérer de nombreux dossiers en interne avec le renouvellement de plusieurs individualités indispensables à Xavi. Les Catalans mais aussi le Real Madrid ont Ronald Araujo en ligne de mire.

Apeuré par le récent intérêt affiché par le Real Madrid, le FC Barcelone s’active en interne afin de renouveler le contrat de Ronald Araujo. Loin d’être la priorité du club il y a encore quelques semaines, le défenseur central est désormais au centre des préoccupations catalanes. En fin de contrat en juin 2023, l’Uruguayen devient un homme convoité alors que le marché se dérègle et rend les joueurs libres plus séduisant que jamais. Récemment, le Barça a été très occupé par le recrutement de recrues extérieures d’envergure tels que Ferran Torres tout en se concentrant sur ses dossiers prioritaires, les prolongations de Pedri, Ansu Fati, Ousmane Dembélé et Gavi. Un manque de considération qui pourrait bien pousser Ronald Araujo dans les bras de la concurrence.

En effet, selon les informations de Fichajes.net, Ronald Araujo suscite les passions en Europe alors que son contrat arrive à son terme en juin 2023. Pilier de la défense central catalane, l’Uruguayen serait une énorme perte pour le FC Barcelone qui souhaite se séparer de Clément Lenglet et Samuel Umtiti. Un Gerard Piqué vieillissant ne pourra pas, à lui seul, combler un tel départ. Soucieux des intérêts affichés par la concurrence, le Barça s’active et fait désormais de lui une priorité. Les négociations devraient débuter dès la clôture du marché hivernal.