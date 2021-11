En difficulté depuis plusieurs années, le FC Barcelone était depuis longtemps en quête d’un homme fort capable de redonner une identité de jeu à son effectif. Pour les fans, comme pour les dirigeants, un homme semblait correspondre à cette description : Xavi Hernandez. L’Espagnol a pourtant déjà refusé 4 fois cette offre.

Après avoir licencié Ronald Koeman, le FC Barcelone se lance une nouvelle fois sur la piste Xavi Hernandez. La cinquième tentative serait la bonne et l’ancien du club serait prêt à redorer le blason catalan. Mais si l’espoir est désormais permis, Mundo Deportivo insiste sur le fait que rien n’a encore été signé et nous rappelle que l’Espagnol a déjà refusé le poste à 4 reprises. Deux fois sous l’ère Bartomeu, lors de laquelle la légende catalane avait été approchée pour pallier les départs de Ernesto Valverde et Quique Setién, une fois en 2014 avec une offre de joueur – entraîneur puis en 2016 avec une offre pour l’équipe B du Barça. Des offres qu’avait gentiment déclinées Xavi Hernandez, en espérant que la cinquième tentative soit la bonne.