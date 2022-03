C’était pressenti et c’est désormais officiel, le FC Barcelone a annoncé son partenariat avec Spotify. Un contrat de sponsoring comprenant une part de naming valorisé à 280M€. Le Camp Nou s’appelle désormais le Spotify Camp Nou.

Le FC Barcelone vient d’officialiser, avec la publication d’un communiqué, son nouveau partenariat noué avec Spotify. Une collaboration novatrice mais aussi particulièrement enrichissante pour les Blaugranas qui récupéreront la somme totale de 280 millions d’euros soit 93 millions d’euros par an. Un montant conséquent qui inclus un naming pour le stade. Une refonte de nom historique avec un passage de Camp Nou à Spotify Camp Nou.

« Le FC Barcelone et Spotify, le service d’abonnement audio en streaming le plus populaire au monde, ont conclu un accord grâce auquel la société suédoise deviendra le partenaire principal et le partenaire officiel de streaming audio du club. Spotify apparaîtra sur le devant des maillots des équipes premières masculines et féminines, à partir de la saison 2022/23 et pour les quatre prochaines saisons. Spotify sera aussi le sponsor des maillots d’entraînement pour les deux équipes à partir de la saison 2022/23 et pour les trois prochaines saisons. […] De plus, dans le cadre de la collaboration, la société suédoise deviendra le ‘partenaire naming’ du Stade, qui sera renommé le Spotify Camp Nou. » peut-on lire dans un communiqué officiel publié par le club.

Un partenariat novateur qui ravit Joan Laporta, président du FC Barcelone : « Nous sommes très fiers de pouvoir annoncer une alliance pionnière comme celle-ci avec une entité de référence mondiale comme Spotify. Cette union nous permettra de continuer à rapprocher le Club de ses supporters et les fera se sentir encore plus comme partie intégrante de la famille du Barça à travers des expériences uniques, qui nous permettront d’allier divertissement et football, en touchant en même temps un plus grand nombre de personnes à travers le monde. »