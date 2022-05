Courtisé par les plus grandes écuries du continent, Kylian Mbappé est au cœur d’un duel entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Intéressé, le FC Barcelone a tenté sa chance mais a très rapidement été refroidit par les exigences salariales du Français.

“Kylian Mbappé demande entre 40 et 50 millions d’euros. Il veut 50 millions nets. (…) Mais on n’a pas l’argent pour le recruter, car cela déformerait notre structure salariale et nos dépenses augmenteraient à nouveau. Ce qui ne peut plus se produire”, a confié Joan Laporta lors d’une interview accordée à Catalunya Radio. Pour rappel, le Parisien touche actuellement un salaire de 22 millions d’euros annuels à Paris.

Des propos auxquels à répondu l’entourage de Kylian Mbappé par le biais de Fabrizio Romano. Ses proches ont démenti les affirmations du président catalan ajoutant qu’aucune discussion n’avait jamais eu lieu entre le Français, son entourage, et le FC Barcelone.

Coup de tonnerre, « Kylian Mbappé sera à Paris la saison prochaine » ! https://t.co/tX4JkGhLTp — Sport.fr (@FilSport) May 18, 2022

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de sport.fr en cliquant ici !