Cesc Fabregas, milieu de terrain de l’AS Monaco a accordé une interview à Prime Vidéo où il revient sur la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. L’Espagnol explique que le FC Barcelone a demandé à Lionel Messi de quitter le club alors qu’il était prêt à reprendre l’entraînement.

Ce n’est un secret pour personne, Lionel Messi était prêt à prolonger son contrat avec le club catalan mais face aux énormes problèmes financiers, la Pulga n’a pas pu signer son nouveau contrat. Quelques jours plus tard, il a rejoint le Paris Saint-Germain où il forme un trop de feu avec Neymar et Kylian Mbappé.

Ce dimanche, Prime Vidéo diffusera une interview de Cesc Fabregas, ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, où il explique que le club a demandé à l’argentin de quitter le club alors qu’il allait reprendre les entrainements: « J’étais en vacances avec lui une semaine avant, il me disait qu’il était tout proche de signer à Barcelone, qu’il allait commencer l’entraînement la semaine suivante. Cinq jours plus tard, il m’a dit que ce n’était pas possible, le club lui avait dit de partir. J’étais très triste car je suis son ami et que je suis un supporter de Barcelone. »

A present, Lionel Messi fait les beaux jours du Paris Saint-Germain, s’il n’a toujours pas marqué en Ligue 1, il a ouvert son compteur en Ligue des Champions lors de la victoire, 2-0, contre Chelsea.