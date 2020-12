Victoire importante 2 buts à 0 pour la Lazio Rome face à l’équipe du Napoli ce dimanche pour un match de la 13e journée de Serie A.

Lazio Rome – Napoli 2-0 : Le club de la capitale a trouvé l’ouverture sur des buts de Ciro Immobile (9e) et Luis Alberto (56e). Avec 21 points, la formation entraînée par Simone Inzaghi grimpe à la huitième place et revient à seulement deux longueurs du Napoli, cinquième et relégué à huit points du leader l’AC Milan.