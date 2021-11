Le FC Lorient s’est incliné à domicile face au Stade Brestois ce dimanche (1-2). Après la rencontre l’entraineur des Merlus, Christophe Pélissier, a taclé le VAR et son utilisation.

« On a fait trente premières (minutes) très bonnes, on a ouvert le score (Grbic), on a eu l’occasion de marquer un second but (Moffi), qui aurait pu faire très, très mal aux Brestois. On n’a rien concédé, notre collectif avait retrouvé ses bases, de la qualité dans les sorties de ballons. On les mettait en difficulté, puis cette expulsion (de Jérôme Hergault à la 28e) casse tout. On a changé notre organisation (4-4-1), il a fallu reprendre nos repères. Et puis, il y a les circonstances du match. À 11 contre 10, c’est déjà très dur, mais quand le 12e homme (le VAR) s’y met, c’est encore plus dur », a déclaré le technicien lorientais qui pointe du doigt le penalty litigieux accordé aux Brestois.