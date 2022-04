Le président de l’OL Jean Michel Aulas est en colère ! W9 diffusera seulement l’OM en clair, la rencontre de l’OL face à West Ham sera diffusée seulement sur RMC Sport 1 qui est une chaine payante. “West Ham OL ne sera pas diffusé en clair ou à prix accessible.. cela risque de profiter au piratage ! Pour que notre foot français rayonne, une solution aurait pu être de diffuser les 2 matchs du soir en multiplex et laisser d’autres acteurs les proposer à l’unité !“ , s’est exclamé Jean Michel Aulas sur Twitter. Le directeur général des programmes du groupe M6 a tenu à s’expliquer sur le choix de prioriser la diffusion de l’OM au micro de RMC Sport comme le rapporte le Phocéen, “On regarde évidemment l’horaire et on privilégie les matchs en prime time. Ensuite, on privilégie en général les matchs à domicile et c’est le cas ce jeudi soir pour l’OM avec un match qui se joue au Vélodrome. En général, on fait de bonnes audiences avec Marseille mais on fait aussi de bonnes audiences avec Lyon qui est un grand club, un club apprécié dans le monde du football français. Oui, traditionnellement, on voit qu’il y a peut-être une petite prime aux performances de l’OM. Mais, encore une fois, l’OL est un grand club qui fait aussi de très bonnes audiences sur W9″.

