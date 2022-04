L’élimination du PSG en Ligue des Champions face à Madrid a causé beaucoup de dégâts dans le club de la capitale !

Les supporteurs du Collectif Ultra Paris ont décidé de rester silencieux lors de la réception de Lorient ce dimanche 3 avril car ils sont mécontents de la politique du club. “Nous avons clairement et fermement exposé au club notre vision et nos demandes visant à enfin placer non plus le marketing, mais le sportif au centre du projet, ce qui passe notamment nécessairement par la pérennisation du maillot Hechter comme symbole fort de l’identité du club, saison après saison. Nous attendons toujours des actes concrets que nous ne voyons pas arriver. (…) Nous serons donc présents, mais silencieux car ils ne méritent pas mieux “, a communiqué le groupe de supporteurs sur ses réseaux sociaux.