Le PSG est touché par la nouvelle vague du Covid avec 5 joueurs forfaits en raison d’un test positif. Mauricio Pochettino craint d’avoir des nouveaux cas dans son effectif.

« Je ne sais pas parce que les situations sont différentes les unes des autres. Même si aujourd’hui, c’est positif, ça (le test) peut être négatif demain. Je ne sais pas, c’est un virus très étrange dans une période elle aussi spéciale. On suit la situation de chaque joueur. On espère qu’il n’y aura pas de cas supplémentaire même si c’est possible. On est une équipe qui respecte les contrôles et a l’obligation de se tester. C’est pour ça, qu’on espère que l’on n’aura pas de cas supplémentaires » a-t-il déclaré face aux médias.