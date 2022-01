Positif au Covid-19 au début de la trêve hivernale, Lionel Messi a fait son retour face au Stade de Reims et une victoire 4-0. Malgré tout, l’Argentin est loin, très loin d’être dans sa meilleure forme.

Touché par le Covid-19 lors de la trêve hivernale, Lionel Messi a été éloigné des terrains pendant de longues semaines. Vigilant et prudent, le Paris Saint-Germain lui a laissé le temps pour qu’il se rétablisse et retrouve les terrains. Malgré tout, la star argentine peine encore son meilleur niveau. Un retour mitigé logique pour Mauricio Pochettino.

« Il m’a dit que cela l’avait beaucoup affecté. Il a eu la souche la plus virulente. C’est important qu’il revienne bien physiquement et j’ai estimé qu’il n’était pas idéal qu’il vienne en n’étant pas à 100%. Il a été arrêté un certain temps« , a déclaré Mauricio Pochettino en conférence de presse.