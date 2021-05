Capitaine de la sélection polonaise, Robert Lewandowski connaît bien son partenaire de l’attaque Arkadiusz Milik. Il lui donne même un conseil pour la suite de sa carrière et son avenir à Marseille.

« Arek me semble pleinement focalisé sur Marseille. Je ne sais pas ce qui se passera, c’est encore tôt, » a déclaré l’attaquant du Bayern Munich, interrogé par Tuttosport. Arrivé dans les Bouches-du-Rhône cet hiver, le buteur polonais est annoncé un peu partout en Italie, même si sa volonté première ne serait pas forcément de quitter la France dès la saison prochaine. Il y a quelques jours, le buteur phocéen a indiqué qu’il se sentait bien à Marseille. Il a pour l’instant inscrit 8 buts et délivré 1 passe décisive en 14 matchsde Ligue 1. Affaire à suivre… d’autant plus que la Juventus, qui reste en pole pour accueillir le joueur dans quelques semaines, lutte aujourd’hui pour décrocher une place en Europe la saison prochaine.