Auteur de grosses prestations pour ses débuts avec le PSG, Achraf Hakimi va révolutionner le club cette saison, selon son sélectionneur adjoint.

Impressionnant l’occasion du Trophée des Champions, malgré les sifflets constants du public israélien, Achraf Hakim a réussi ses débuts avec le Paris Saint-Germain face à Lille (0-1). Il a récidivé lors de la première journée de Ligue 1, inscrivant le premier but de la saison du PSG lors de la victoire 2-1 à Troyes. Interrogé par le journal L’Equipe au sujet de la nouvelle star du PSG, le sélectionneur adjoint du Maroc Mustapha Hadji n’a pas caché son admiration pour l’ancien Madrilène.

« Il peut apporter énormément offensivement. Il a besoin d’espaces. Et il va en avoir avec des joueurs comme Mbappé, Neymar ou Di Maria. Ils vont lui en libérer, il va pouvoir s’insérer depuis l’arrière. Il vient de loin, avec sa vitesse, son adresse devant le but, son imprévisibilité et sa santé au beau fixe, c’est un cauchemar pour l’adversaire. Comme piston, ça peut être énorme, le coach peut exploiter tout son potentiel. Après un temps d’adaptation, je le vois créer une dizaine de buts en L1 pour le duo Neymar-Mbappé. »