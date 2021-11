Lors d’un documentaire de Canal +, l’un des kinés de Montpellier a expliqué comment il essaye d’influencer une décision arbitrale, et ça a marché contre l’OM.

Anti-jeu où simple ruse ? Un extrait du documentaire de Canal + Montpellier Héros, une saison au coeur du MHSC, à suscité de nombreuse réactions. Et pour cause, sur les images tournées lors de Montpellier-OM (3-3) en avril dernier le défenseur de Marseille Caleta-Car commet une grosse faute sur son adversaire Junior Sambia juste à côté de la ligne de touche.

Lorsqu’un kiné du nom de Olivier Megel intervient et lui conseille de « rester par terre ». « Si le joueur me dit le mot qu’on connaît, on a un petit code, je sais déjà que ce n’est pas grave. C’est un mot du sud » explique le membre de Montpellier.

Sur les images, on le voit ensuite conseiller à Sambia de « faire semblant » alors que le joueur este au sol. Pour rappel, Caleta-Car avait pris le rouge sur cette faute. « C’est un petit jeu » en rigole Megel.