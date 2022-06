Le Real Madrid a confirmé les départs de Gareth Bale et Isco ce mercredi soir soir. Les deux joueurs sont aujourd’hui libre comme l’air et vont enfin pouvoir relancer leur carrière. Pour le milieu offensif espagnol, c’est un club anglais qui voudrait tenter sa chance.

En quête d’un tout nouveau challenge pour relancer sa carrière, Isco souhaite plus que jamais trouver une nouvelle équipe et c’est en Premier League qu’il pourrait rebondir. Devenu club le plus riche au monde il y a quelques mois, Newcastle United s’intéresse à la situation du joueur espagnol pour la saison prochaine. Maintenus avec brio en Premier League, les Magpies voudraient se renforcer avec l’ancien pensionnaire de Malaga dès cet saison. Reste plus qu’à connaître les envies de l’international ibérique qui est libre à partir du 30 juin prochain…