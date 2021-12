Fin de la 16e journée de la Liga NOS avec le Classico du football portugais entre le FC Porto et le Benfica Lisbonne. Même privé de son meilleur joueur Luis Diaz, le FCP l’emporte sur le score de 3 buts à 1 contre son grand rival.

FC Porto – Benfica Lisbonne 3-1 : pour ce tout dernier match de l’année, les Dragons ont remporté ce choc contre les Aigles du Benfica en ouvrant le score par l’intermédiaire de Fabio Vieira dès la 34e minute de jeu, avant que Pepê ne double la mise trois minutes plus tard. Les visiteurs sont revenus au score avec un but de Roman Yaremchuk (46 min), avant que Medhi Taremi n’offre la victoire à son équipe à la 68e minute. Réduit à 10 après le rouge d’André Almeida en début de deuxième période, le Benfica ne reviendra pas et concède sa troisième défaite de la saison.

De son côté, le FC Porto termine en tête du championnat avec le titre de champion d’automne à mi-saison. Ils mènent la danse avec 44 points et une meilleure différence de buts que le Sporting champion en titre. Mauvaise opération pour Benfica qui reste troisième avec 37 points après les 16 premières journées de championnat.