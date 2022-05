A l’aube d’une reconstruction sans précédent, Ralf Rangnick a laissé entrapercevoir l’été et son mercato estival qui risque d’être particulièrement agité à Manchester United. Pas moins de 10 recrues sont attendues chez les Reds Devils.

« Il y aura une reconstruction ici. Six, sept, peut-être dix nouveaux joueurs vont venir. Liverpool a de meilleurs joueurs que nous et cela s’est vraiment reflété dans le résultat d’aujourd’hui. Il y aura certainement une reconstruction, c’était évident au cours des trois ou quatre premières semaines pour moi. Pour nous, en tant qu’entraîneur, c’est extrêmement embarrassant de s’asseoir ici et d’avoir une conférence de presse comme celle-ci. Nous devons juste admettre qu’ils sont meilleurs que nous« , a révélé Ralf Rangnick en conférence de presse à l’issue de la débâcle infligée par Liverpool, (4-0).

De nombreuses arrivées entraîneront forcément de multiples départs. Si Paul Pogba est d’ores et déjà considéré comme partant, Harry Maguire, Eric Bailly, Anthony Martial, Marcus Rashford voire même Cristiano Ronaldo pourraient suivre dans les semaines qui viennent.