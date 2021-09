Retenu malgré une absence de temps de jeu lorsqu’il était à Chelsea, Olivier Giroud n’est plus sélectionné avec les Bleus depuis qu’il retrouve les pelouses européennes avec le Milan AC. Didier Deschamps ne l’a pas retenu lors du dernier rassemblement et cet événement pourrait bien se reproduire lors de la prochaine trêve internationale. Un traitement que ne comprends pas Mathieu Valbuena.

« Olivier Giroud fait partie de l’histoire de l’équipe de France, il a plus de 100 sélections, il est deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Tu dois lui montrer beaucoup plus de respect. Tu aimes ou tu n’aimes pas Giroud, je peux respecter l’avis de chacun. Que tu préfères Anthony Martial à Giroud, ça se respecte. Que tu préfères Karim Benzema à Giroud, ça se respecte. Mais à un moment donné, tu es quand même obligé de l’appeler pour lui dire pourquoi tu ne le sélectionnes pas. Olivier Giroud, ce n’est pas n’importe qui. Il a été champion du monde, il a été très performant. Ça a été un guerrier pour l’équipe de France. Je n’arrive pas à comprendre comment on peut se comporter de la sorte. Didier Deschamps, c’est le patron de l’équipe de France comme on dit, c’est le sélectionneur. Ça lui prend 5 minutes, 10 minutes max pour l’appeler et lui dire. […] Olivier Giroud, il n’a pas le même passé qu’Anthony Martial, il n’a pas le même passé que Wissam Ben Yedder, avec tout le respect que j’ai pour ces joueurs. Et il faut le respecter pour cela. Que tu le convoques ou que tu ne le convoques pas, c’est ta décision de coach, mais au moins tu l’appelles. C’est pour cela que je ne comprends pas« , a déclaré Mathieu Valbuena, désormais joueur de l’Olympiakos, dans l’émission « Rothen s’enflamme« .