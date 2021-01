Alors qu’il n’y a, en apparence, aucun danger à l’horizon concernant le serial-buteur de Tottenham, Harry Kane, sous contrat jusqu’en 2024 chez les Spurs, les dirigeants du club anglais commencent à appréhender d’éventuelles offensives de la part de Manchester City et du PSG.

Harry Kane est l’homme de la situation à Tottenham. Cette saison, le buteur anglais pèse à lui seul 12 buts et 13 passes décisives en 21 rencontres jouées avec l’équipe londonienne. Un apport indéniable et gigantesque. Même si le british a signé un contrat tout aussi énorme, datant de 2018 et s’étalant jusqu’en 2024, Daniel Levy, le grand patron des Spurs, commence un peu à s’affoler à propos de l’avenir de la star de son équipe.

Et pour cause, deux géants européens aux portefeuilles plutôt illimités pourraient prochainement se lancer dans la course à l’attaquant. Le premier, Manchester City, avait émis l’hypothèse de poser 100 millions d’euros sur la table pour s’octroyer les services de « l’ouragan ». En parallèle, l’arrivée au PSG de Mauricio Pochettino, l’ex-coach de Tottenham, pourrait créer un effet domino et embarquer avec lui Kane son ancien élève. Encore plus si le club de la capitale venait à perdre Kylian Mbappé au cours de l’été. Un scénario qui angoisse particulièrement les dirigeants des Spurs. Pour contrer toute mauvaise surprise, le club et le principal intéressé auraient déjà entamé des discussions sur la prolongation d’un contrat comme le rapporte le média The Independent. De son côté, Kane a fait savoir à sa direction qu’il se sentait bien à Londres et que sa relation avec José Mourinho était au beau fixe.

Son attachement à Tottenham pourrait être récompensé prochainement avec une sacrée hausse de salaire. En coulisse, une somme estimée à 892 000 euros par mois est évoquée. Un argument béton qui pourrait prolonger l’histoire encore un peu plus.