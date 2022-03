En poste depuis septembre 2019, Toni Conceiçao n’est aujourd’hui plus le sélectionneur du Cameroun. Ce dernier est remplacé par l’ancien défenseur central des lions, Rigobert Song.

Agé de 45 ans, l’homme aux 4 buts en 137 sélections a été nommé en lieu et place du Portugais et va diriger l’équipe nationale. Sa mission à court terme sera de qualifier les Lions Indomptables pour la prochaine Coupe du monde au Qatar en fin d’année. Le Cameroun affronte l’Algérie en barrages du Mondial dans quelques semaines. Rappelons que les partenaires de Karl Toko Ekambi ont terminé troisièmes de la dernière CAN 2022 organisée sur leur propre territoire.