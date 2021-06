D’après la presse locale, les joueurs du Brésil pourraient boycotter la Copa America cet été en signe de représailles contre les dirigeants du football sud-américain.

Réunion de crise au Brésil. Mercredi dernier, les joueurs de la Seleção, l’entraîneur Tite, son staff technique et le président de la CBF (Fédération brésilienne), Rogerio Caboclo, se sont réuni pour évoquer la possibilité de ne pas participer à la prochaine Copa America, qui aura lieu à partir du 13 juin au Brésil. Les joueurs les plus expérimentés du groupe ont exprimé leur mécontentement d’avoir découvert par la presse et les réseaux sociaux que le Brésil accueillera le tournoi à la place de l’Argentine. Ils se sont également interrogés sur la possibilité d’une annulation de la compétition en raison de la situation sanitaire inquiétante dans le pays.

Lors d’une conférence de presse jeudi soir, le sélectionneur Tite a confirmé les conversations internes au sein de l’équipe nationale, sans donner de détails sur les intensions de ses joueurs. « Nous avons une opinion très claire et nous avons exposé notre point de vue à la Fédération. Ensuite, nous avons demandé aux athlètes de se concentrer uniquement sur le match contre l’Équateur (ce soir à 2h30 du matin). Après cela, ils ont demandé une conversation directe avec le président. C’était une conversation très claire et directe. Dès lors, la position des athlètes était également claire. Nous avons une position, mais nous n’allons pas la rendre publique pour le moment. Notre priorité pour l’instant est de bien jouer et de gagner le match contre l’Équateur. »