Devenu le cinquième joueur le plus capé de l’histoire du club, Marco Verratti est un candidat légitime au brassard de capitaine. Mais pour Thomas Tuchel, l’italien n’a pas besoin de cette responsabilité supplémentaire.

« C’est un joueur incroyable, il a toujours le sourire et il donne tout sur le terrain. C’est un leader dans l’état d’esprit et la qualité. Je suis très heureux qu’il soit là et d’être son entraîneur. Je ne crois pas qu’il ait besoin du brassard. Il est toujours là pour aider tout le monde, faire des différences. On parle beaucoup ensemble, de la tactique, du vestiaire. On le voit comme un leader. Il n’a pas besoin du brassard » a commenté Thomas Tuchel avant le déplacement du PSG à Reims dimanche soir.