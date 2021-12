Suivi de près par Liverpool, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid… pour le prochain mercato estival, l’avenir d’Erling Haaland est toujours incertain. Selon les informations de Sky Germany, le Borussia Dortmun aurait un plan pour garder sa pépite norvégienne une saison supplémentaire.

Ce sera l’attraction numéro une du prochain mercato estival. Où ira Erling Haaland ? L’attaquant du Borussia Dortmund, qui dispose d’une clause libératoire de 75 millions d’euros au prochain mercato estival, attire les plus grands clubs européens. Une somme importante mais qui ne parait pas si élevé que cela dans le football actuel et vu les performances du buteur norvégien. Il est actuellement blessé, et ne devrait pas retrouver les terrains avant 2022, mais le joueur de 21 ans avait démarré fort cette saison 2021-2022 avec neuf buts en seulement six matchs de Bundesliga. Pour tenter de conserver son génie au moins une saison de plus, les dirigeants allemands tenteraient un dernier coup. Selon les informations de Sky Germany, ils voudraient doubler son salaire mais aussi repousser d’un an, soit en 2023, sa clause libératoire. Une tentative pour conserver Haaland qui pourrait fonctionner car il se sentirait bien à Dortmund et serait même vu comme un exemple dans le vestiaire, d’après le média allemand.