Le Borussia Dortmund souhaiterait battre son record de vente avec Jude Bellingham. Le club allemand a fixé son prix à 150 millions d’euros.

Le Borussia Dortmund ne veut pas brader Jude Bellingham. Loin de là. Selon les informations de Bild, le club allemand a fixé le prix de vente de sa pépite anglaise à 150 millions d’euros. Les « jaunes et noir » veulent ainsi battre le record de vente réalisé avec Ousmane Dembélé et ses 125 millions d’euros au Barça, en 2017. Sous contrat jusqu’en 2025 avec Dortmund, Bellingham semble bien parti pour faire ses valises l’été prochain. D’autant que de nombreux grands clubs européens sont sur le coup. Selon le média allemand, le Real Madrid, Manchester City et Chelsea devraient s’affronter pour récupérer le milieu de terrain de 19 ans. Ils sont donc prévenus : il va falloir sortir le chéquier.