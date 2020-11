Recruter David Alaba auprès du Bayern Munich en janvier. Cette idée trotte dans la tête de Leonardo. On vous explique pourquoi.

Le Bayern hésite à céder son joueur cet hiver. La dernière tendance du côté du champion d’Europe serait plutôt de conserver son latéral autrichien jusqu’en juin. Mais les négociations pour une prolongation sont au point mort et un départ dès janvier reste possible. David Alaba, 28 ans, est probablement l’un des meilleurs arrières gauches du monde. Mais il est désormais barré au Bayern par Alphonso Davies et Lucas Hernandez. Aller chercher du temps de jeu au PSG, qui a un problème sur le flanc gauche avec la blessure longue durée de Juan Bernat, voilà une bonne idée…

Sonny Anderson, consultant BeIn Sports, a donné son avis sur le prochain recrutement du club de la capitale. Il pense que le choix de David Alaba serait très pertinent. Pour l’ancien joueur de Lyon, Paris devrait rapidement se positionner sur David Alaba, actuellement sous contrat avec le Bayern Munich. « Alaba à Paris ? Je dis oui. Car il a 28 ans, il est un peu plus vieux que Bernat. Mais l’Allemand a pas mal de blessures. Alaba n’est pas souvent blessé, et il peut jouer dans l’axe en plus d’être arrière gauche. Il a une grosse expérience, il a gagné la Ligue des Champions. Alaba, ce serait un vrai plus pour le PSG. Paris a perdu Thiago Silva sans le remplacer. Le PSG doit donc recruter un joueur avec une expérience et un grand niveau. Et ce joueur peut être Alaba ! Ce n’est pas une question d’argent, mais une question de projet », a indiqué le consultant sur l’antenne de BeIn Sports.