Les arrivées sur le fil de Moise Kean, Danilo Pereira et Rafinha ont animé la fin du marché des transferts du côté du PSG. Mais ces arrivées sont loin de compenser les départs.

Trois remplaçants de plus. Hormis Alessandro Florenzi, arrivé en prêt de l’AS Rome il y a quelques semaines (option d’achat de 9 millions d’euros), seul véritable titulaire de ce mercato du PSG, ce sont donc des joueurs de complément que Leonardo est allé chercher. La levée d’option de Mauro Icardi pour 50 millions d’euros est donc finalement l’événement de l’été…

La liste des départs est bien plus longue. Cavani, Thiago Silva et Meunier étaient en fin de contrat. Les jeunes Kouassi, Aouchiche et Mbe Soh, formés au club, ont signé leurs premiers contrats pro respectivement au Bayern Munich, à Saint-Etienne et à Nottingham. Ajoutons les prêts d’Areola à Fulham, de Kalimuendo à Lens, de Bulka à Carthagène, de Dina-Ebimbe à Dijon et d’Innocent à Caen. Draxler et Jesé n’ont pas trouvé preneurs.