Fidèle à sa stratégie, Lille a réalisé des plus-values sur plusieurs joueurs. Mais hormis Mike Maignan et Boubakary Soumaré, les cadres sont restés.

Le LOSC a acheté pour 15 millions d’euros et vendu pour 38 millions d’euros. Un bilan très positif, rendu possible par deux cessions majeures : Boubakary Soumaré à Leicester (20 M€ + de bonus) et Mike Maignan au Milan AC (13 M€ + 2). Ajoutons les ventes d’Araujo (Atalanta, 8 M€ + 2), Kouamé (Troyes, 2,5 M€), Soumaoro (Bologne, 2,5 M€) et Junior Onana (Bordeaux, 2 M€ + % à la revente). N’oublions pas les 4 millions d’euros versés par l’OGC Nice pour la signature de Christophe Galtier.

Au rayon des achats, trois joueurs : Amadou Onana auprès de Hambourg (7 M€ + 2), Gabriel Gudmundsson auprès du FC Groningue (6 M€) et le portier Ivo Grbic auprès de l’Atlético Madrid (prêt avec option d’achat à 7 M€).

Renato Sanchez, Burak Yilmaz, Jonathan David, Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba sont toujours là.