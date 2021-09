Kingsley Coman est sur le départ et pour pallier ce transfert, le Bayern Munich prospecte à l’étranger. L’une des priorités du club serait à l’Ajax Amsterdam. L’ailier brésilien Antony est une cible privilégiée par les Bavarois.

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2023, Kingsley Coman refuse toujours de prolonger son bail avec le club bavarois. Une situation délicate qui pourrait obliger le Français à faire ses valises l’été prochain. Une situation qui alerte les plus grands clubs européens. Très courtisé, voir le Français prolonger semble être de plus en plus improbable. C’est là qu’entre en jeu Antony, censé pallier ce départ.

À 21 ans, Antony est devenu l’un des joueurs vedettes de l’Ajax Amsterdam. L’ailier droit, qui a été étincelant lors du match d’ouverture de la Ligue des Champions en délivrant deux passes décisives contre le Sporting Portugal (1-5). Selon le journaliste Bruno Andrade de UOL Esporte, le Brésilien serait bel et bien courtisé par le Bayern Munich. L’Ajax Amsterdam espère en obtenir au moins 40 millions d’euros.